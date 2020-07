Rozżalona Justyna Żyła DRZE NA STRZĘPY zdjęcia Piotra: "Najwyższy czas zamknąć stare życie" (FOTO)

OpendMind 10 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Pomódl się do Boga, poczytaj Biblię w wolnej chwili:) to przynosi ulgę od razu, naprawdę:) nie bądź roszczeniowa wobec Boga, zacznij od przeproszenia go za swoje grzechy etc.:) będzie cudownie. zaufaj Stworzycielowi, bo my nie do końca umiemy wykorzystać ten cudowny dar jakim jest wolna wola:) On Was otoczy opieką:)