"Zabawny" Piotr Żyła pozuje z dziewczyną w masce na twarzy. Fani: "SKOŃCZCIE TEN KABARET!"

Wuy 47 min. temu zgłoś do moderacji 38 4 Odpowiedz

Kurcze, facetowi zawsze łatwiej bez dzieci, niż kobiecie z dziećmi. On kawaler z odzysku i dzieci ewentualnie raz na tydzień, a kobieta dzieci no stop i prawie zero czasu dla siebie. To niesprawiedliwe. Opieka powinna być naprzenienna, to wtedy młoda druga , przekonałaby się, czy chce być z facetem z dziećmi, czy nie.