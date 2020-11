Justyna Żyła chwali się randką z ukochanym "A.": "RAZEM LEPIEJ" (FOTO)

Już od dobrych kilku miesięcy Justyna Żyła nieustannie próbuje udowodnić za pośrednictwem mediów społecznościowych, że udało jej się ułożyć życie uczuciowe po głośnym i nadzwyczaj nieeleganckim rozstaniu z dotychczasowym małżonkiem Piotrem Żyłą. Próby te wyglądają po prawdzie akty desperacji, jednak do tej pory znana z "prania brudów do czysta" mieszkanka Wisły jeszcze nie zniechęciła się do dzielenia z internautami swoją domniemaną radością.