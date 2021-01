Justyna Żyła atakuje Macieja Kurzajewskiego: "A może MASZ SAMOCHÓD dla naszej Karolinki?"

Leniwy książę 6 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Jestem facetem i w dodatku "z kasą" czyli dobrze, jak na realia polskie, zarabiam. Coś mnie zastanawia: dzieciaki wracają do szkoły, mieszkają na wsi, jest zima. Po grzyba Piotrowi właśnie ten samochód, który do tej pory woził JEGO DZIECI do szkoły. Faceta stać na kolejny. Jego partnerka też dobrze sobie radzi. Musiał koniecznie odzyskać to auto? Serio? Takich facetów chcecie dziewczyny? No to ja jestem jakiś nienormalny. Dla mnie Piotr jest miëkiszonem. A bronią go kobiety. Dziwne.