Justyna Żyła szuka instruktora dla córki i "subtelnie" wbija szpilę Piotrowi: "Proszę nie sugerować, NIE TEN POZIOM"

Mimi 4 min. temu

Moglaby juz sobie kobieta darowac. Chyba nie rozumie, ze te jej uszczypliwpsci tylko jej szkodza. Ani to smieszne, ani to madre. Dzieci tez nie sa glupie i jesli jeszcze nie teraz to pozniej beda mialy niesmak, ze matka, badz co badz ich ojca, wiecznie deprecjonuje.