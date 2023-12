Dominika Tajner zaręczyła się po kilku miesiącach znajomości. Mówi o nowym ukochanym i wspomina aferę ze SKOK-iem

a wszytsko to... 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

ogólnie wiadomo,że kto trzyma z wiśniewskim jest skazany na porazkę.. gdyby w Polsce była normalna opieka medyczna wiśniewski dawno juz byłby leczony psychiatrycznie i to na pewno byłoby dobre dla społeczeństwa.. zapytajcie solistki które współpracowały z tym debilem..jednej lub dwóm jako zyrantkom kredytów pobranych przez tego debila zabrano mieszkania:) Jesli chodzi i dług ze skoku pobrany przez wiśniewskiego na podstawie sfałszowanych dokumentów świadomie ,to sprawa może sie zakończyc polubownie i umorzeniem,wystraczy jak wisniewski zwróci dług..choc on by tego długu nie splacać ogłosił upadłośc konsumencką... sprawa jest prosta..oddałes to oddaj oszuscie pozdrawiam