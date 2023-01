Dominika "Wodzianka" Zasiewska reaguje na przytyki fanów: "Co ci się stało z tymi polikami?"

Dominika Zasiewska zasłynęła kilkanaście lat temu jako hostessa w programie Kuby Wojewódzkiego. "Wodzianka" lata świetności ma już za sobą, ale wciąż walczy o uwagę, produkując od czasu do czasu kolejne celebryckie dramy. Swego czasu żaliła się, jak wykorzystał ją Misiek Koterski , któremu pomagała walczyć z uzależnieniami. Dostało się także kochliwemu Krzysztofowi Rutkowskiemu, a niedawno na celowniku Wodzianki była też jego żona, Maja Rutkowski. Zasiewska od dawna podkreślała, że nie pała do niej sympatią.

Internauci nie poznali Dominiki "Wodzianki" Zasiewskiej. "Co ci się stało z policzkami?"

Co tu się stało z tymi policzkami? Przecież taka piękna dziewczyna była; Jeżeli to prawdziwe oblicze to jestem w szoku, kosmitka; Dramat, co ci się stało z tymi polikami? - dopytywali internauci.