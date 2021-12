Dominika Wysocka z "Top Model" reaguje na FALĘ KRYTYKI po wygranej: "Nie obchodzi mnie, co mówicie"

Ania 23 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

A możecie mi powiedzieć co to jury w tym programie ma do zaoferowania? Jeszcze jestem w stanie zrozumieć Tyszke ponieważ on robi zdjęcia naprawdę wielu znanym osobom ,ale ... Jego poziom wypowiedzi w tym programie jest po prostu tragiczny.Krupa ? Kompletnie nie mogę zrozumieć początku jej sukcesu a nie tym czym ona zajmuje się teraz ponieważ nie jest modelką, nie wiem nawet czy jest fotomodelkę motorze znalazła się w kilkunastu magazynach dla panów, nie świadczy o tym ,że jest MODELKA... Być może zrobiła kilka kampanii reklamowych Ale czy to oznacza że jest foto modelką? Czy to ona w ogóle powinna siedzieć w jury? To jest jedna wielką tragedia ... Dlatego też szukają ludzi którzy mają taki sam poziom jak oni być może zrobią karierę w mediach społecznościowych być może zrobią kampanię reklamową biżuterii, oni nie szukają żadnego top modela a tylko szukają top influencera z Instagrama.. na pewno nie przyjęli by osoby która na przykład nie ma Facebooka nie ma Instagrama i tak naprawdę przechodzi tam i być może ma warunki na modela, ale ...GDZIE INSTA ?! TO JEST ŻENUJĄCE. A dziewczyna sama z siebie jest bardzo ładna jest bardzo atrakcyjna ale ma po prostu powszechne rysy twarzy powszechną urodę,w Polsce mamy ładne kobiety po prostu.