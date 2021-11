"Top Model". Znamy ZWYCIĘŻCZYNIĘ 10. edycji programu!

Leni 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

Ludzie leczcie się z rasizmu. To bardzo poważna choroba. Wyjedzcie do Londynu, Paryża czy NYC i zobaczcie jak powinno wyglądać społeczeństwo. Potrzebujemy różnorodności jak powietrza. A w Polsce ciągle te same białe twarze, szare włosy i jasne oczy. Nawet w Warszawie. Migranci ze Wschodu, choć jest ich dużo, wyglądają niemal identycznie jak Polacy. To chore