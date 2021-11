"Top Model". Widzowie OBURZENI werdyktem: "Nie będę oglądała, bo NAJLEPSI ODPADLI"

Lola1987 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja już nie oglądam tej edycji odkąd odpadł Łukasz. Teraz dowiaduję się, że hipnotyzujący spojrzeniem, mega fotogeniczny i mający swobodę w pozowaniu Michał odpada…🙄 Szok! Dla mnie w finałowej trójcierniowa nie powinno być Dominiki. Ta dziewczyna w realu jest „zwykła”, „ przaśna”. Do tego te zęby…N- zdjęciach nic specjalnego sobą też nie prezentuje. Wywalili chłopaków, bo trzeci raz mężczyzna nie może wygrać. Serio? To zmieńcie zasady głosowania. Jury powinno decydować. Oczywiście nie Wy (Tyszka, Krupa, Sokołowska, Woliński), bo słabo Wam to wychodzi od początku istnienia programu, a ta edycja to już porażka po całości.