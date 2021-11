Ola Żuraw otwiera się na temat TRAUMATYCZNEGO DZIECIŃSTWA. "Rodzice moich koleżanek nie pozwalali się im ze mną bawić. Pamiętam wszystkie słowa..."

Ekg 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

To zawsze wina rodziców. To oni uczą dzieci obgadywania czy obrażania albo dają ciche przyzwolenie. Żeby rodzice, dorośli ludzie szczuli na dziewczynę ze szkoły. No wstyd. Dzieciaki się tak nasłuchają i później robią to samo w dorosłym życiu