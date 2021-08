Ola Żuraw NIE DOSTAŁA KREDYTU, bo "jest samotną matką": "Jak to było? Kobiety będą miały równe szanse za 107 lat?"

Niestety, [bank - przyp. red.] ze względu na to, że jestem samotną matką, nie udzielił mi kredytu hipotecznego , a dokładnie poinformowali mnie o nieakceptowalnym ryzyku - odpisała niepocieszona celebrytka, dodając: Jak to było? Kobiety będą miały równe szanse za 107 lat?

Nie jestem samotną matką, Apolonia ma tatę i regularnie dzielimy się opieką. Mają silną więź, a to dla odpowiedniego rozwoju Apolonii jest najważniejsze. Dla banku jestem samotną matką, ponieważ nie jestem zamężna, a kredyt chcę wziąć tylko na siebie - oznajmia, następnie tłumacząc, z czego wynika decyzja o tym, by wziąć kredyt samodzielnie, a nie np. z aktualnym partnerem:

(...) To jest podyktowane zmniejszeniem ryzyka. W momencie, gdy inwestujemy w pewnych okresach po kilkadziesiąt tysięcy złotych i nie daj Boże, trafi nam się nieuczciwy kontrahent i powinie noga, to w momencie, gdy mamy intercyzę, to po prostu jesteśmy w stanie aktywa, które zebraliśmy, zachować przy sobie, przepisując je np. na męża. Dlatego bardzo często przedsiębiorcy mają rozdzielność majątkową. Nie ze względu na to, że nie ufają drugiej osobie, tylko ze względu na bezpieczeństwo - wyjaśnia.