Aleksandra Żuraw nie utrzymuje kontaktu z rodzicami: "Próbowałam ŻEBRAĆ O ICH MIŁOŚĆ"

Elana 20 min. temu zgłoś do moderacji 51 5 Odpowiedz

Niestety. Zazdroszczą, są agresywni, nie potrafią się śmiać, ba, zabraniają ci tego; nie pozwalają gadać głupot, nie mają zainteresowań, ale wciskają tobie, co masz robić. Nie potrafią za wiele, ale wymagają od ciebie cudów. Nie pokazują, nie uczą, nie biorą pod uwagę twojego zdania. Wyśmiewają, gdy mówisz, że nie wierzysz w ich bogów. Nie chce im się zrozumieć współczesnego świata, nienawidzą, kiedy to ty masz rację, a jest tak w większości przypadków. Krytykują, zrobią wszystko, by cię ośmieszyć. Są ciekawscy do tego stopnia, że będą grzebać w twoich rzeczach. Klną, a ty błagasz, żeby przestali, bo nie możesz tego słuchać, ale w zamian dostajesz w twarz, bo nie masz prawa mówić, co mają robić. Mogłabym wymieniać i wymieniać. Nie dość, że mnie prześladowali w szkole, co znacznie wpłynęło na moją umiejętność tworzenia relacji, to w dodatku brak zrozumienia w domu. Kiedy widzę na youtube śmieszne filmiki z rodzicami, to płaczę. Nie ze śmiechu, tylko z zazdrości i złości.