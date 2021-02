Ola Żuraw z "Top Model" wyznaje: "Choruję na DEPRESJĘ, zespół stresu pourazowego i mam ataki paniki"

W środę wywołana do tablicy przez jednego z internautów Ola poruszyła na Instastories temat byłego partnera - taty jej córki. Dała do zrozumienia, że powodem ich rozstania był poważny problem mężczyzny z alkoholem.

[...] Z ojcem Apolonii próbowałam dwóch terapii rodzinnych, przepraszam - trzech. Poszłam na leczenie za namową, że ja "mam problemy". W ostatniej fazie również kilkukrotnie do psychiatry. Błagałam i prosiłam wielokrotnie o normalność. Zmiany nadeszły, jednak odrobinę za późno, bo już po rozstaniu. Opłaciłam i znosiłam wszystkie próby naprawy rodziny. Brałam na klatę znacznie więcej niż uzależnienie i uważam, że zrobiłam wszystko, a nawet o wiele więcej, by stworzyć Apolonii normalny dom - wspomina walkę o rodzinę, wyznając jednocześnie, że obecnie może liczyć na wsparcie byłego partnera:

Od wielu lat powtarzałam każdemu człowiekowi na swojej drodze, że nigdy nie będę tworzyć rodziny z kimś, kto ma problem z alkoholem. Za dużo w swoim życiu doznałam krzywd ze strony najbliższych mi osób, by w momencie samodzielnego decydowania o sobie ryzykować kolejne. Cieszę się, że moja okrutna decyzja i późniejsze trudne zachowanie zaowocowały tym, co jest obecnie. I w d*pie mam, co sobie ktoś pomyśli, bo ja wiem, że dla szczęścia mojego dziecka zrobiłam wszystko. A to szczęście ma widocznie wyglądać, jak to, którym żyjemy teraz - pisze świadoma mama Poli, następnie zwierzając się ze swoich problemów ze zdrowiem psychicznym.