"Top Model". Przebrana za baletnicę Marianna Schreiber wdzięczy się na ściance finałowego odcinka (ZDJĘCIA)

Niewielu uczestnikom programu udaje się jednak utrzymać na powierzchni show biznesu dłużej niż parę miesięcy. Z realiami branży rozrywkowej jak do tej pory całkiem sprawnie radzi sobie jednak Marianna Schreiber, która zwróciła uwagę producentów i widzów głównie ze względu na to, kto jest jej mężem. Rzadko kiedy bowiem zdarza się, aby to żona ministra prawicowego rządu zapragnęła zawalczyć o sławę i uznanie w "konkurencyjnej" stacji telewizyjnej.