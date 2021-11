Marianna Schreiber rozmyśla nad swoim małżeństwem: "Połowa Polski WSPÓŁCZUJE Łukaszowi takiej żony, a druga połowa mi TAKIEGO MĘŻA" (FOTO)

W jednym z wywiadów Marianna zapewniała, że bardzo kocha swojego męża i nie ma zamiaru się z nim rozwodzić, czeka jedynie aż " wykaże się stuprocentową miłością, która pozwoliłaby mu zaakceptować mnie na sto procent". To oświadczenie najwyraźniej nie zaspokoiło jej potrzeby uzewnętrznienia się na temat szczegółów jej małżeństwa. Ostatnio żona ministra w charakterystycznym już dla siebie stylu filozoficznie podeszła do zadania i w obszernym wpisie na Instagramie podzieliła się przemyśleniami o związku, wstawiając dodatkowo zdjęcie, na którym trzyma za rękę ukochanego.

Jak to możliwe, że mimo takich różnic w poglądach dwie osoby są razem? Sama nie potrafię tego wyjaśnić, ale czy istnieje jakaś racjonalna metodologia dla miłości? Każdy kto jest w małżeństwie już wie, że miłość się zmienia i podobnie jak każdy z nas dojrzewa. (...) Jeżeli ja i Łukasz jesteśmy w stanie (choć to bardzo trudne) akceptować siebie wzajemnie jako jednostki i rozumieć swoją odrębność, to dlaczego tak trudno innym tolerować to, że się różnimy? - zastanawiała się.