Marianna Schreiber prezentuje pomazane WYZWISKAMI nagie ciało i oznajmia: "Jadę na policję w sprawie licznych GRÓŹB ŚMIERTELNYCH"

Pedagodzy, nauczyciele wspomagający i psycholodzy sieją najwiecej fermentu i dzieciom mieszają w głowie swoim manipulacyjnym podejściem i jest więcej szkody z nimi niż oczekiwanego pożytku... A jak baba pedagog jest dyrektorem - to mobbing do potęgi entej. Nie wiedza co to praca przy tablicy i wcale nie wpomagaja pracy dziecka, tylko jeszcze przeszkadzaja w prowadzeniu lekcji. Poradnie do zlikwidowania - piszą kopiuj wklej to samo, robiąc krzywdę dzieciom. Już nie wspominam o tym, ze o każdym dziecku mam pisać wypracowania co miesiąc o postępach. Zawsze podchodziłam do każdego ucznia indywidualnie, oceniając przez pryzmat jego możliwości. Ale ciagle podcinanie skrzydeł, taki schemat, papierologia zabiły moją kreatywność. Zmieniłam prace i zarabiam w swojej firmie. Ta pani, będąca zresztą nauczycielką i doktorantka, ma jest chyba doskonałym przykładem. Najpierw fajnie się ja oglądali w Top Model, ale ok tym jak ją bezlitośnie wyrzucili, to jej odbiło i przestałam ja szanować.