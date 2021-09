Marianna Schreiber wyznaje, że PORONIŁA: "Nie miałam siły żyć"

Ale to nie koniec nieszczęść, Schreiber straciła także ukochanego tatę, którego polityk PiS tak jej przypominał. Łukasz Schreiber wrócił do Marianny i podjął decyzję, by zaczęli wszystko od nowa:

W tamtym roku zmarł mój kochany tata (chciałabym móc powiedzieć żegnaj. Powiedziałabym to, co chciałam) – niesamowicie mądry człowiek. Najmądrzejszy jakiego znałam. Łukasz był do niego bardzo podobny, może dlatego tak bardzo mnie przyciągał, ponieważ przypominał mi tatę?. Przy Łukaszu czułam się bezpieczna, czułam się zaopiekowana. 2014 rok to był najgorszy rok mojego życia (wtedy tak myślałam). Choć potem on wrócił i chciał budować naszą historię od nowa - czytamy.