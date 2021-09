Marianna Schreiber DZIĘKUJE Pirógowi za wsparcie! "Nie powinnam BYĆ BICZOWANA"

AgaS 1 godz. temu zgłoś do moderacji 54 1 Odpowiedz

Sama się ,,biczuje,, pokazując się w fatalnej odsłonie.Walczy o miejsce w szołbizie na patocelebrytkę.Jej wypowiedzi,styl i cel,mówią same za siebie.Chce wejść i zaistnieć w złym stylu. Niestety wygląda tandetnie i pieniądze tu nie mają nic do znaczenia.Rozenek ma i niestety jest tandetna!Marysia wymyśliła sobie ,że będzie zarabiać...obnażając się i jechać na nazwisku...Chyba się to uda patrząc na to jaki fejm mają patocelebrytki.Nastal czas na kicz,bezmózgowie,patologię!To się sprzedaje!jest popyt i jest podaż, to wiele mówi o Polakach..