Michał Piróg walczy o niezależność Marianny Schreiber: "JEST WSPÓŁCZESNĄ NIEWOLNICĄ!"

Ilo 14 min. temu

Panie Piróg! To tacy jak Pan robią z kobiet niewolnice! Niewolnice, które nawet nie są tego świadome. Wmawiacie im, że rozbieranie się przed kamerami to szczyt wyzwolenia A to tylko inna forma niewolnictwa. Mam nadzieję, że wykształcone, pewne siebie i mądre kobiety zmienią ten świat na lepsze.