Dominika z "Hotelu Paradise" już tak nie wygląda. Przeszła SPEKTAKULARNĄ metamorfozę (ZDJĘCIA)

Dominika Konował to jedna z najbardziej charakterystycznych uczestniczek wszystkich edycji " Hotelu Paradise ". Charyzmatyczna blondynka pojawiła się w drugiej edycji show i natychmiast zyskała dużą sympatię widzów. Uczestniczka zdecydowanie wyróżniała się wyglądem na tle pozostałych dziewczyn, a to za sprawą swojego zamiłowania do tatuażu i piercingu.

Chociaż Dominika pojawiła się w raju, by odnaleźć upragnioną miłość, to jej poszukiwania okazały się emocjonalnym rollercoasterem, również dla widzów. Początkowo dziewczyna związana była z Arturem, pod koniec show "sparowała się" z Bartkiem, jednak program opuściła jako singielka...

Tak dziś wygląda Dominika z "Hotelu Paradise"

Trzeba przyznać, że godziny spędzone na treningach ewidentnie się opłacały, ponieważ 28-latka na przestrzeni tych kilku lat przeszła ogromną metamorfozę. Wrażenie robią przede wszystkim imponujące mięśnie. Gwiazda show na siłowni odnalazła także swoją miłość. Jej partner Maciej jest trenerem personalnym. To, co pomimo upływu czasu pozostało niezmienne, to zamiłowanie do tatuaży i piercingu oraz platynowy blond na włosach.