"Hotel Paradise" w ogniu krytyki. Do KRRiT wpłynęła sprawa o NĘKANIE. Dostało się też Klaudii El Dursi: "Dlaczego bronisz ZŁYCH LUDZI?"

Od samego początku istnienia show, "Hotel Paradise" cieszy się sporą popularnością, jednak żadna z edycji nie wywołała tyle emocji, co obecna. I o ile wysiłki producentów, by w programie się "działo" przynoszą rezultaty, a słupki oglądalności szybują w górę, odbywa się to kosztem uczestników, a właściwie jednej z "hotelowiczek".

"Hotel Paradise". Widzowie wściekli na produkcję programu

Zamiast reklamowania dennych współprac, lepiej zabierz głos w sprawie znęcania się psychicznego nad Łucją i wydaj jakieś oświadczenie"; "Dajcie jej spokój, ona teraz wybiera płytki do kuchni czy tam łazienki"; "Wyobraź sobie, że masz córkę, która idzie do programu jak HP i jest traktowana jak Łucja. Dalej by nic się nie działo? Dalej by była najlepsza edycja? Dalej byłoby zero reakcji?", "Klaudia, dlaczego bronisz tych złych ludzi?"; "Jeśli to pani ulubiona edycja, gdzie propagowany jest mobbing w programie przed jednego z uczestników, to ja nie chcę wiedzieć jaką jest pani osobą prywatnie. To obrzydliwe popierać coś takiego i jeszcze się tym chwalić publicznie - pisali internauci.