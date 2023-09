Zamieszanie w "Hotelu Paradise" po POWROCIE Łucji. Internauci współczują w komentarzach: "To, co zrobili z Łucją, przechodzi wszystko!"

Siódma edycja " Hotelu Paradise " trwa w najlepsze, a w niej prawdziwie wybuchowa mieszanka emocji. Oliwy do ognia dołożył powrót jednej uczestniczki.

Jakiś czas temu w Rajskim Rozdaniu odpadło aż dwóch chłopaków — Paweł i Krzysiek. Gdy panowie opuścili bramy Raju, czekała na nich była uczestniczka — Łucja, która otrzymała możliwość powrotu do programu w towarzystwie jednego z nich.

Łucjo, wracasz do "Hotelu Paradise", ale nie wrócisz tam sama. Jednemu z chłopaków, którzy właśnie opuścili hotel, podasz pomocną dłoń. To właśnie z nim stworzysz parę. Wybór należy do ciebie - przeczytała.