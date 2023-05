Domniemana kochanka księcia Williama zapozowała w bikini! Towarzyszył jej znany polityk (FOTO)

Gosc 43 min. temu zgłoś do moderacji 14 4 Odpowiedz

Brzydkie takie insynuacje. Redakcja mysli ,ze my oczekujemy sensacji,zdrad itd.Na sile chce mu przypisac kochanke.Coz jezeli nawet cos bylo to sa Rodzina i najlepsze nie wracac do tego. A tu oczekiwania ,ze cos wybuchnie... A to wprost przeciwnie. Milo popatrzec ,ze sa razem,maja fajne dzieci,sa rodzinni . Przeciez z Ta cala Megan nikt ,by nie wytrzymal.Oni budza sympatie.