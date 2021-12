Donald Trump ostro o Meghan Markle: "Harry został OKROPNIE WYKORZYSTANY"

Annamaria 14 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Przestańcie się użalać nad starym koniem! Harry wiedzial co robi. Nikt go nie wykorzystał. To śmieszne, że kiedy kobieta wdepnie w pechowy związek to "widziały cały co brały i dobrze jej tak", a kiedy facet wdepnie to oczywiście za nic nie odpowiada, to wszystko zła kobieta, porwała, zmusiła, wykorzystała biednego, upośledzonego misia i wszystko jej wina. Żałosne jakim jesteśmy prymitywnym i seksistowskim społeczeństwem globalnie.