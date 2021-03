Donald Trump o Meghan Markle: "NIE JEST DOBRA. Mówiłem już o tym, a teraz wszyscy to widzą"

Głos w sprawie postanowił zabrać Donald Trump. Co prawda nie na Twitterze, jak to do niedawna robił, bowiem został tam dożywotnio zablokowany , a przez swojego rzecznika.

Tak, Meghan Markle nie jest dobra. Już wcześniej to mówiłem, a teraz wszyscy to widzą. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że jak powiem coś negatywnego o niej, to wyleje się na mnie fala hejtu i skończę jak Piers Morgan - miał powiedzieć Trump, nawiązując do swojej wypowiedzi sprzed niemal dwóch lat, gdy nazwał żonę Harry'ego "paskudną". Co ciekawe, wówczas się tego wypierał, powołując się na manipulację mediów.