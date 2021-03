Sharon Osbourne staje po stronie Piersa Morgana w sporze z Meghan Markle: "ON NIE JEST RASISTĄ"

Od głośnego wywiadu Meghan Markle i księcia Harry'ego minie niedługo tydzień, a atmosfera wokół skandalu w rodzinie królewskiej nadal nie stygnie. Jak można było się spodziewać, swoje trzy grosze w sprawie musiał wtrącić Piers Morgan, który już od kilku lat konsekwentnie burzy wizerunek Meghan w brytyjskiej telewizji. Rozmowa księżnej Sussex z Oprah Winfrey, zdaje się jedynie potwierdziła jego poprzednie obawy.

Zdaniem Piersa Morgana, Markle jest osobą zakłamaną, której "nie można byłoby ufać, nawet gdyby przepowiadała pogodę". Dziennikarz podał również w wątpliwość, czy wybranka księcia Harry'ego faktycznie przeżyła w pałacowych murach depresję. To ściągnęło na niego krytykę zarówno widzów, jak i jego ekranowych partnerów. Ostatecznie Morgan nie wytrzymał presji i zrezygnował z prowadzenia brytyjskiego programu śniadaniowego Good Morning Britain.

Zobacz także: Meghan Markle i książę Harry dobili królową Elżbietę. Kolejny wielki zgryz monarchini

Choć na tę chwilę Morgan zdobył w mediach status persona non grata, to nadal może liczyć na przyjaciół, którzy wesprą go nawet w tak skomplikowanej sytuacji - w którą wpakował się zresztą na własne życzenie. Gotowość do walki o dobre imię dziennikarza zadeklarowała Sharon Osbourne, która miała okazję współpracować z nim podczas pełnienia roli jurorki w America's Got Talent. Jak się teraz okazuje, za udzielenie wsparcia przyjacielowi Osbourne spotkała się z oskarżeniami o rasizm.

Czy podobało mi się wszystko, co powiedział? Czy zgadzam się ze wszystkim, co powiedział? Nie. To jego opinia. Nie moja... Wspieram go i jego prawo do wolności słowa. On jest moim przyjacielem - tłumaczyła gwiazda podczas środowego odcinka The Talk. - On nie jest rasistą, ja też nie. Nie obchodzi mnie, jakiego koloru skóry albo wyznania ktoś jest. Czy jesteś dobrą osobą? W ten sposób cię osądzam.

Jej współprowadzącym takie stanowisko Sharon jednak nie wystarczało. W szczególności Sheryl Underwood wyraźnie domagała się, aby Osbourne potępiła "rasistowskie" czyny Morgana, choć jak się później okazało, sama nie wiedziała dokładnie, o jakie czyny miałoby dokładnie chodzić.

Czuję się, jakbym miała zaraz zostać posadzona na krześle elektrycznym, ponieważ mam przyjaciela, którego ktoś uważa za rasistę. Czy to czyni mnie rasistką? Co to ma do czynienia ze mną?! - burzyła się na wizji Sharon.

Zapytam cię jeszcze raz, Sheryl. Pytałam o to już w trakcie przerwy, ale znowu zadam to pytanie i nie próbuj mi tu płakać, bo jeżeli ktoś powinien ronić teraz łzy, to jestem to ja. Edukuj mnie! Powiedz mi, kiedy słyszałaś, żeby powiedział coś rasistowskiego? - mówiła ze łzami w oczach.

Underwood potrafiła jedynie odpowiedzieć, że nic, co Piers Morgan faktycznie powiedział, nie było w gruncie rzeczy rasistowskie. Jednak rasistowskie miały być niektóre jego "sugestie i reakcje".

Warto tutaj zaznaczyć, że Piers Morgan miał dawno temu utrzymywać koleżeńskie relacje z Meghan Markle, zanim jeszcze ta zakręciła się wokół księcia Harry'ego. Jego podejście do Amerykanki zmieniło się jednak diametralnie, gdy ta postanowiła usunąć go ze swojego życia, zupełnie jak później zrobiła to z lwią częścią swojej rodziny i większością dawnych znajomych z Hollywood.

Też jesteście zdania, że sam fakt, iż Morgan wyraźnie nie potrafi zachować dziennikarskiej obiektywności, jeśli chodzi o postać Meghan Markle, nie czyni z niego rasisty?