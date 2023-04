Donald Trump zamierza opublikować list od króla Karola. BEZ JEGO ZGODY...

Donald Trump ma ostatnimi czasy nie lada kłopoty. Były prezydent USA, którego polityka jeszcze mocniej podzieliła amerykańskie społeczeństwo, został aresztowany po postawieniu mu aż 34 (!) zarzutów w sprawie fałszerstw finansowych. Wcześniej, po ataku demonstrantów na Kapitol, postawiono go w stan oskarżenia w ramach procedury impeachmentu.

Donald Trump chce ratować wizerunek z pomocą... royalsów. Chodzi o list

Gdy wydawało się więc, że Donald Trump ostatecznie pogrzebał szanse na poprawę wizerunku, ten kolejny raz postanowił wszystkich zaskoczyć. Tym razem postanowił skorzystać z pomocy royalsów, z którymi miewał ponoć bardzo dobre relacje. Jak donosi Daily Telegraph, w książce "Letters to Trump", która trafi na sklepowe półki już we wtorek, ma się ukazać list napisany przez króla Karola do eksprezydenta USA.