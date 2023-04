Donald Trump ARESZTOWANY. Miał zapłacić KROCIE gwieździe porno za milczenie

Jbj 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pudel co ty bredzisz??? Jaki aresztowany??? Donald Tramp wyszedł normalnie z gmachu prokuratury tak jak do niej wszedł. Usłyszał tylko zarzuty czyli został mu przedstawiony akt oskarżenia. Sprawa w sądzie ma być w 2024 roku i jeśli ja przegra to dopiero wtedy może siedzieć w co wątpię zresztą. Nie było żadnego aresztowania. Aha i ma zarzuty niezwiazane w ogóle z tą sprawą co Pudel pisze. To są zarzuty o oszustwa gospodarcze. Podejrzewano wcześniej że może chodzić właśnie o jakieś kobiety itp ale dzisiaj przedstawiono mu zarzuty i nie ma tam żadnych spraw związanych z kobietami. Chodzi wyłącznie o oszustwa gospodarcze.