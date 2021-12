Książę Andrzej, Bill Clinton i Donald Trump LATALI prywatnym odrzutowcem Jeffreya Epsteina!

We wtorek w Nowym Jorku ruszył długo wyczekiwany proces Ghislaine Maxwell, wieloletniej partnerki i wspólniczki Jeffreya Epsteina. To właśnie 59-letnia Brytyjka miała "rekrutować" młode dziewczyny, które później były wykorzystywane przez miliardera i jego znajomych. Maxwell oskarżona jest m.in. o handel ludźmi oraz nakłanianie nieletnich do podróży w celu podejmowania nielegalnych czynności seksualnych.