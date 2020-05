Donald Trump zostanie poddany KWARANTANNIE? Prezydent USA musi odizolować się od Melanii i syna

Nic zatem dziwnego, że media bacznie obserwują małżonków i w każdym geście doszukują się potwierdzenia konfliktu . Melania dostarcza im na to całkiem sporo dowodów, bowiem często zdarza jej się odtrącać czułości męża i uciekać przed jego gestami.

Teraz żona Trumpa zdaje się mieć doskonałą wymówkę, by spędzać mniej czasu z Donaldem, ponieważ prawdopodobnie zostanie on poddany izolacji. Powodem ma być wykrycie koronawirusa u jednego z bliskich pracowników prezydenta. Lekarze zalecili Trumpowi, by dla bezpieczeństwa swoich bliskich nie widywał się z nimi przez kolejnych 14 dni.