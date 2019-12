Donald Tusk prezentuje córce JĘZYK w trakcie odwiedzin w Sopocie

Witek 20 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Ktoś napisał ze D.Tusk jest zakompleksiony. Pisowcom to już zazdrość mózgi odbiera. Zakompleksiony? A czego miałyby dotyczyć jego kompleksy? Na arenie międzynarodowej sięgnął po najwyższe stanowisko, ważniejsze niż prezydent jakiegokolwiek kraju, stanowisko o jakim 7,5 miliarda ludzi może tylko pomarzyć. Wybrany na dwie kadencje. Należący do najpotężniejszych tego świata. Elokwentny, wykształcony. Prywatnie ma kochającą rodzinę oraz wygląd i formę kogoś o 15 lat młodszego. O jakich kompleksach mówisz konkretnie? W tym kraju oczywiste kompleksy to ma chyba ktoś inny i dlatego tak nienawidzi Donalda Tuska 😂