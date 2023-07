Donald Tusk zabrał wnuczkę na spacer i wrzucił zdjęcie. Pokazał fragment jej twarzy. Kasia będzie zadowolona? (FOTO)

Ula 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Tusk ma wiele za uszami i wielka szkoda , że PO nie rozliczyła się ze swoich rządów. Przez to są niewiarygodni. Na pewno na zagłosuje na tzw POPIS, bo co zrobił PIS widzimy teraz, a co PO też wiemy i na dodatek nie rozliczyli się ze swoich afer do dzisiaj