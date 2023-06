Kasia Tusk składa ojcu słodko-gorzkie życzenia: "Abyś zrobił coś dla siebie, a nie dla innych". Donald Tusk ODPOWIEDZIAŁ

Córka Donalda Tuska wstawiła czarno-białe zdjęcie ze swoim tatą. Oboje wyglądali na szczęśliwych, prawdopodobnie była to pamiątka ze wspólnych wakacji. Kasia opatrzyła fotografię słodko-gorzkimi słowami.

W Dniu Taty życzyłabym Ci aby ten czas był łatwiejszy. Abyś chociaż od czasu do czasu mógł zrobić coś dla siebie, a nie dla innych. Abyś Ty nie musiał się martwić o nas i żebyśmy my nie musieli się martwić o Ciebie. I nawet jeśli czasem trudno zaakceptować wszystkie konsekwencje, to jestem dziś najdumniejszą córką na świecie - napisała w publikacji.