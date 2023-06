Internautka zarzuca Kasi Tusk, że angażuje się w sprawy polityczne: "Jestem ZAWIEDZIONA". Ostra reakcja córki Donalda Tuska

obywatel 12 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

jak pani prezydentowa milczy, jak jej córka milczy to źle, jak inni chcą zawalczyć tez źle, ogarnijcie się. Wulgaryzmy????, Ja nigdy nie zapomnę Panu Morawieckiemu tekstu że mamy zap......lać za miskę ryżu. Brak szacunku, pogarda. Bardzo proszę o komentarz zwolenników , bo jak pytam o to ludzi którzy popierają obecną partię nie potrafią inteligentnie odpowiedzieć, albo z tekstem że to nieprawda że nigdy tak nie powiedział. Nie moge słuchac tych argumentów. Chce rozmawiać ,chcę zdrowej dyskusji. Politycy z racji bycia nimi nie są idealni, ale nikt nigdy jak obecna partia nie podzielił naszego społeczenstwa. Rodziny są skłócone. Wstaje rano i myślę co w nocy uchwalili żeby nam życie "umilić".