Donatan chwali się, że kupował po 10-15 mieszkań i zarabiał ponad 6 mln zł. "Mógłbym przez pół roku mieszkać CODZIENNIE W INNYM MIESZKANIU"

Donatan, znany również jako Witold Czamara, to jedna z bardziej rozpoznawalnych postaci na polskiej scenie muzycznej. Współpracował z Cleo przy takich utworach jak m.in. "My Słowianie", "Brać", które stały się wielkimi hitami i przyniosły mu majątek.

Jego kariera to nie tylko muzyka, ale również znaczące przedsięwzięcia finansowe. Biznesmen znany jest również z wyjątkowych gestów wobec swoich przyjaciół. Cleo, wieloletnia współpracownica i powierniczka jego tajemnic, obdarowała producenta lasem w dniu urodzin, na co to ten nie pozostał jej dłużny. Donatan kultywuje tradycję i co roku obsypuje piosenkarkę kosztownymi darami, wśród których wymienić można luksusowe mieszkanie i niespodziankę dostarczoną dźwigiem.

Donatan chwali się ilością mieszkań

40-letni przedsiębiorca uwielbia wręcz obnosić się ze swoim majątkiem, którego dorobił się na licznych biznesach, z czego, jak sam przyznał, "o niektórych może mówić, a o niektórych nie". Idealną sposobnością do przechwałek kokosami, których z biegiem lat się dorobił, okazał się być wywiad dla Żurnalisty. Na wstępie Donatan podzielił się z rozmówcą obserwacją, według której występujący w jego podcaście goście zawsze muszą na coś narzekać.

Co mogę powiedzieć, jest ciężko, bo kiedyś kupowałem mieszkania w pakietach po 10-15 sztuk, bo ceny były niższe za metr - mówił z przekąsem producent. Teraz niestety muszę kupować 5-6 sztuk, bo tak ceny poszły w górę. Jest mi ciężko z tego powodu. Naprawdę, wolałbym kupować więcej. I teraz ktoś się na to oburzy. A to jest też ciężar.

Rozprawiając o swoich licznych transakcjach nieruchomościowych, 40-latek opowiedział zabawną anegdotę, kiedy to jeden ze współpracujących z nim twórców internetowych, zmartwiony jego aparycją, podjął pewną "interwencję". Najistotniejszym elementem historii Donatana był jednak fakt, że jednorazowo wszedł wówczas w posiadanie "12 albo 16 mieszkań".

Kiedyś pracując z influencerami miałem taką sytuację, że pędziłem do nich akurat po akcie notarialnym, gdzie kupiłem chyba 12 albo 16 mieszkań, nie pamiętam, ale to był bardzo długi akt notarialny - pochwalił się. I jeden z nich bierze mnie na stronę i mówi do mnie: "Ej Donatan, widzę cię czwarty raz w tych samych butach, zainwestuj w garderobę". Mnie zatkało. Różnica priorytetów.

Ile Donatan potrafił zarobić w rok?

Szczery do bólu muzyk, nie ukrywa, że "czasy współpracy z Cleo to były syte lata".

Zarabiałem za rok zdecydowanie więcej niż 6-7 milionów złotych - pochwalił się.

Teraz jednak zdecydowanie bardziej niż na muzyce Donatan skupia się na nieruchomościach, które są głównym źródłem jego zarobków. Mimo galopującej inflacji, przez którą ceny mieszkań poszybowały w górę, biznesmen bynajmniej nie może narzekać na brak przychodów. Na pytanie Żurnalisty o liczbę posiadanych lokali, 40-latek wolał nabrać wody w usta, zdradzając jedynie że "mógłby przez pół roku mieszkać codziennie w innym swoim mieszkaniu".

