Doria Ragland ze łzami w oczach o myślach samobójczych Meghan Markle: "Żadna matka nie chce usłyszeć, że jej dziecko NIE CHCE ŻYĆ"

Meghan Markle miała myśli samobójcze. Jej matka nie mogła ukryć łez

W kolejnej części dokumentu Meghan Markle i księcia Harry'ego powrócono do momentu, gdy księżna oczekiwała na narodziny pierwszego dziecka. To wtedy miała borykać się z myślami samobójczymi, które były efektem salwy negatywnych publikacji na jej temat w brytyjskiej prasie. Do sprawy odniosła się przed kamerami też matka Meghan, Doria Ragland.