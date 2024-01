Dorosłe córki Jerzego Owsiaka stronią od show-biznesu. Zobaczcie, JAK WYGLĄDAJĄ i czym się zajmują! (ZDJĘCIA)

Jerzy Owsiak to jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci w polskiej przestrzeni medialnej. Karierę zaczynał jako dziennikarz, a od ponad 30 lat skupia się głównie na działalności charytatywnej w ramach Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest też organizatorem festiwalu Pol’and’Rock wcześniej znanego jako Przystanek Woodstock.

Prywatnie Jurek od 48 lat (!) jest mężem Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak , którą nazywa pieszczotliwie "Dzidzią". Para doczekała się dwóch córek - Aleksandry i Ewy. Pierwsza z nich ma obecnie 44 lata, a jej siostra jest o 10 lat młodsza. Obie na co dzień starają się trzymać z dala od show-biznesu, ale wpierają tatę w jego działaniach charytatywnych.

Córki Jurka Owsiaka - co o nich wiemy?

W naszym domu były zasady, ale też dużo zaufania (...). Nasze relacje zawsze były dobre. Nie zakładałem, że jak tylko gdzieś same wyjadą, to sobie poleją z kolegami wino, bo się urwały ze smyczy. Nigdy nas nie zawiodły - mówił o córkach Jurek w wywiadzie dla "Vivy".

Obie kobiety bardzo dobrze radzą sobie w dorosłym życiu. Aleksandra studiowała w Stanach Zjednoczonych, skończyła szkołę telewizyjną w Chicago . Przez długi czas pomagała ojcu przy organizacji WOŚP. Potem zrobiła kurs z dietetyki i skupiła się na własnym biznesie. Obecnie jest trenerką fitness i szczęśliwą mamą dwóch córek - Zuzanny i Mai. Ewa także postawiła na edukację za granicą, a konkretnie w Londynie. Aktualnie pracuje w Instytucie Chopina. Od czasu do czasu pojawia się publicznie u boku ojca, zwłaszcza na finałach WOŚP.

Ewa jest tym dzieckiem, które wraz z Orkiestrą rosło. To ona patrzy na świat swoimi oczami i chciałbym, żeby młodzi ludzie właśnie w ten sposób odbierali coś, co jest dobre, łapali to - mówił Owsiak rok temu na antenie TVN24.