Jurek Owsiak i Lidia Niedźwiedzka-Owsiak byli O KROK OD ROZWODU. "Wiele osób mówi, że nie byłoby Jurka beze mnie"

Fundację założył przypadkowo. Jego młodsza córka trafiła do szpitala który był w katastrofalnym stanie. On pracował w mediach i chciał tę sprawę nagłośnić wykorzystując swoją pozycję. Przynajmniej coś takiego mówił wtedy w radiu. Dziś zdaje się jest inna oficjalna wersja. By rodzice mogli cieszyć się uratowaniem dzieci. Tak jak on się cieszył. Dzieci które czasem umierały z powodu braku podstawowego na zachodzie sprzętu. Bez niego lekarze oddani swej pracy nic nie mogli zrobić. Trochę racji mają przeciwnicy Owsiaka. Jego życiorys do 35 roku życia jest jedną wielką białą plamą. Gdy było wiadomo, że system runie zaczyna się jego życiorys znany. W 1988 roku. Co robił wcześniej? Jak sobie radził? O tym jest cicho. Był TW? Może... Często jeździł za granicę. Obracał się w latach młodości w środowisku które było rozpracowywane. Byciem w w opozycji się nie chwali. Znaczy nie udzielał się chyba. A może był po drugiej stronie? W każdym razie w nowych czasach szybko się odnalazł. Praca w mediach. Radio (1988), zaraz potem TV(1991). Orkiestra to czasy trochę późniejsze (1992).