Jurek Owsiak ma dwie córki. Dzieci założyciela WOŚP trzymają się z dala od mediów. Jak wygląda jego młodsza pociecha?

Jurek Owsiak prywatnie. Założyciel WOŚP jest ojcem dwóch córek

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy niezmiennie kojarzona jest nie tylko z charakterystycznymi kolorowymi puszkami, głośnymi licytacjami i hucznymi finałami, lecz przede wszystkim z Jurkiem Owsiakiem. Założyciel WOŚP od przeszło 30 lat jest twarzą i sercem akcji charytatywnej, która co roku porusza serca milionów Polaków. Prywatnie Owsiak od ponad czterech dekad jest mężem Lidii Niedźwieckiej-Owsiak, która koordynuje działania fundacji oraz pełni rolę dyrektora medycznego WOŚP. Małżonkowie doczekali się dwóch córek, Aleksandry i Ewy. Pociechy Owsiaków są już dorosłymi kobietami i na co dzień trzymają się raczej z dala od mediów. Stosunkowo niewiele wiadomo także o ich życiu prywatnym.

Młodsza z pociech Owsiaka, 33-letnia Ewa wykształcenie zdobywała w Londynie. Dziś pracuje w warszawskim Instytucie Chopina. Ewa Owsiak co roku wraz z tatą otwiera kolejne finały WOŚP. W 2022 roku córka Owsiaka przemówiła do zgromadzonych na wydarzeniu i wówczas otwarcie przyznała, jak bardzo jest wzruszona i szczęśliwa, że może być częścią akcji. Sam Owsiak w późniejszej rozmowie z TVN24 stwierdził, że jego pociecha dorastała wraz z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Ewa jest tym dzieckiem, która wraz z Orkiestrą rosła (...). To ona patrzy na świat swoimi oczami i chciałbym, żeby młodzi ludzie właśnie w ten sposób odbierali coś, co jest dobre, łapali to - mówił Owsiak rozmowie z TVN24 w 2022 roku.

Jerzy Owsiak o relacjach z córkami. Jakim ojcem jest założyciel WOŚP?

Na przestrzeni lat Jerzy Owsiak kilkakrotnie publicznie wypowiadał się na temat córek. W 2009 roku założyciel WOŚP wraz ze starszą z pociech Aleksandrą udzielił wywiadu magazynowi "Viva". W rozmowie Owsiak nie ukrywał, że po narodzinach pierwszego dziecka nie do końca wiedział, na czym polega ojcostwo. Gdy dziesięć lat później na świat przyszła jego druga córka, miał już do rodzicielstwa nieco inne podejście.

Faktycznie, to Jurek raczej dzwoni pierwszy. No, chyba że się w firmie "pali". Wtedy ten ruch należy do mnie (...). Jurek nie ma nic wspólnego z wyważeniem, zwykle długo nie reaguje, nawet jeśli coś go drażni, aż w końcu wybucha za wszystko. Wtedy jest wulkan - mówiła Aleksandra w rozmowie z "Vivą".