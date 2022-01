Agata Młynarska wspomina początki WOŚP: "FORSA leżała na podłodze! Zamiataliśmy ją do WIELKICH WORKÓW" (STARE ZDJĘCIA)

Tamtego dnia w Polsce było minus 17 stopni, po finale forsa leżała w studio, na podłodze, strażnicy pomagali nam ją zmiatać do wielkich worków. Szczęście mieszało się z niedowierzaniem. Czułam, że od tej chwili telewizja nigdy już nie będzie taka sama, że zakręciliśmy machiną dobra, której nikt i nic nie zatrzyma. Każda i Każdy z Was jest jej trybem. Tamtą noc wspominam do dziś, jako noc cudów. Radocha i łzy. Tak jest do dziś! Daliśmy radę, co?! 30 lat- zawsze do jednej bramki razem! No to lecimyyy! I będziemy świętować - czytamy na profilu Agaty Młynarskiej.