Dorota Gardias chwali się ogromnym konarem w wyremontowanej łazience. Fani podzieleni: "Mało przytulnie" vs. "Magicznie"

Media społecznościowe są dla gwiazd idealną platformą do dzielenia się codziennymi zmaganiami. Jedną z ulubionych internetowych aktywności celebrytów jest relacjonowanie przebiegu remontów ich posiadłości. Do grona zafiksowanych na punkcie odnawiania wnętrz sław dołączyła Dorota Gardias. Pogodynka na co dzień mieszka w apartamencie w warszawskim Wilanowie, a od jakiegoś czasu trudni się remontem zakupionej, stuletniej posiadłości.

Dorota Gardias remontuje 100-letni dom na Roztoczu

Gardias często wspominała w wywiadach, że sporą część dzieciństwa spędziła na Roztoczu u babci Janiny. Wyjątkowe wspomnienia z tamtego okresu zmotywowały ją, jeszcze w trakcie pandemii do powrotu na łono natury. Celebrytka postanowiła kupić ziemię na rodzinnym Roztoczu, we wsi Chlewiska. W jej posiadaniu, poza działką budowlaną znalazł się też stuletni dom i stodoła, którą chce przerobić na miejsce do biesiadowania. Okazuje się, że prace nad wykończeniem nowego gniazdka trwają w najlepsze, a pierwsze efekty remontu wylądowały na Instagramie 42-latki.

Dorota Gardias chwali się wyremontowaną łazienką w stuletnim domu na wsi

Od czasu do czasu pokazuje Wam miejsce bliskie mojemu sercu, wieś Chlewiska. Zamarzyłam stworzyć tam miejsce, gdzie będę uciekać od miejskiego zgiełku do przyrody, pięknych wspomnień i gdzie łatwo odnaleźć równowagę wśród roztoczańskich pól i lasów. Krok po kroku budujemy… tworzymy i strasznie się cieszymy, ponieważ to daje nam mnóstwo radości. Pierwszy dom (100-letni) już prawie gotowy. Stodoła - ta moja wymarzona już jest. Na wiosnę wyrośnie drugi domek. Powoli, powoli do celu. Oto pierwsze efekty. Jak Wam się podoba łazienka - zapytała fanów Gardias.

Film towarzyszący wpisowi przedstawia zadowoloną Dorotę, która dumnie prezentuje wnętrze świeżo wyremontowanej łazienki. Na ścianach i podłodze dominują marmury w odcieniach szarości, które idealnie współgrają z nowoczesnym i minimalistycznym designem wanny oraz prysznica. Chłodną aranżację przełamują drewniane szafki i dodatki. Wśród dopracowanych detali można znaleźć chociażby dopasowane do aranżacji bukiety białych kwiatów. Ciekawym rozwiązaniem jest ozdoba w postaci wielkiego konara otulona lampkami. Internauci w dużej mierze chwalili efekt remontu.

Fani podzieleni w sprawie aranżacji wyremontowanej łazienki Doroty Gardias

Przepiękna, tylko pomarzyć o takiej na moich 38m; Cudownie; Bosko Dorcia, ta łazienka to miodek!; Im bliżej natury, tym lepiej; Ciekawe połączenia; Bardzo się podoba. Przede wszystkim z uwagi na jakość wykończenia - zachwycali się obserwatorzy.

Nie brakowało też krytycznych głosów, wśród których przewijał się m.in. argument o mało przytulnej aranżacji.

Taka sobie; Zbyt chłodna; Trochę mało przytulna i mało praktyczna. I ten brak rolet w oknie... - komentowali internauci.

Co sądzicie o nowej łazience Gardias?

