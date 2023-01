Dorota Gardias na zdjęciu z liceum. Wygląda jak młoda Monica Bellucci? (FOTO)

Receopadaja 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czy naprawdę każda polską aktorkę/modelkę, piosenkarkę musicie na siłę porównywać do kogoś innego? I to w dodatku zawsze są porównania, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością xD na Pudlu zawsze same Angeliny, Bellucci, Lopezki i inne. Bez przesady.... Nie widziałam nigdy NIGDY żadnej polskiej 'gwiazdy', która byłaby choć w 5% podobna do wyżej wymienionych. I nie musi. Podobieństwo można wskazać jak jest naprawdę widoczne, ale tutaj to wszystko jest tak bardzo na siłę, że aż jest to śmieszne.