Dorota Gardias komentuje sprawę śmierci Patryka Kalskiego

We wtorkowy poranek pod artykułem o śmierci Kalskiego, zamieszczonym na facebookowym profilu Pudelka, pojawił się komentarz jego matki. "Krwawi mi serce. Tak bardzo go kochałam. To mój syn. Zawsze był szczery i widział prawdę. Czy musiał zapłacić za to najwyższą cenę?" - napisała tajemniczo zrozpaczona kobieta.