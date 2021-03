Dorota Gardias ostro o Violi Kołakowskiej: "Zarzucać człowiekowi, który LEDWO DYCHA, ŻE UDAJE?! WSTYD"

Pojawiły się komentarze i pytania, ile mi zapłacili za to, że powiedziałam o chorobie. Pod swoim postem czytałam atakujące mnie wpisy. Przyznam, że potrafię się już odciąć od hejtu, oskarżeń, ale to mnie strasznie bolało i bardzo mnie dotknęło. Człowiek jest w takim stanie, że ma myśli, że może nawet umrzeć. Przecież nie wiemy, kogo wirus potraktuje gorzej, komu nie odpuści, kogo zabije. Jak oskarżenia Violi mają się do faktu, że ojciec mojego przyjaciela przez covida jest już od 5 tygodni w śpiączce, jak to się ma do tego, że brat mojej przyjaciółki zmarł na covida. Co ta pani powie ich rodzinom, że udawali? W takich komentarzach jest po prostu brak logiki. Wstałam dziś z poczuciem, że na świecie są też po prostu źli ludzie, takie słowa to dla mnie brak człowieczeństwa, empatii, jestem zbulwersowana - dodaje pogodynka.