Dorota Gardias o powikłaniach po zakażeniu koronawirusem: "Jest masakra"

Olek 24 min. temu

No tragedia... Włosy wypadają. Mi całe życie i żyje. Tylko celebryty jakoś i politycy po kovidzie, jedyne co to mają wypadające włosy... A no tak nie byli na to chorzy lub byli przeziębieni jak co roku. Propaganda zwłaszcza tvn musi być.... Kasa sama się nie znajdzie. Już do końca życia będzie tylko covid... Porostu wojna jak ludzie się nie zbuntują.