Sąsiedzi UNIKAJĄ Doroty Gardias: "Ja im się nie dziwię"

Szczerze... Mam dość tego że ludzie winią rząd o to co się dzieje. Jestem pewna że będzie lockdown i ludzie stracą pracę. Ale kogo będą znów oczerniać i obwiniać ? Rząd. Nikt nie widzi w tym swoich błędów. Przez nasze zachowanie właśnie dzieje się co się dzieje. Ile razy nie pójdę do sklepu to widzę klient na kliencie stoi. Maseczka pod nosem albo w ogóle (na ulicy) a potem wielkie wąty bo lockdown ?! Bo lekarze nie wyrabiają ? Nie dziwię się. Sami sobie kopiemy dołki a obwiniamy innych. Żałosne.