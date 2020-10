Dorota Gardias opowiedziała o walce z koronawirusem. "Nie mogłam brać pełnego oddechu, schudłam 5 KILOGRAMÓW"

W ubiegłym tygodniu okazało się, że Dorota Gardias trafiła do szpitala w związku z zakażeniem koronawirusem . "Super Express" informował wówczas, że stan pogodynki był bardzo poważny: do tego stopnia, że musiano podawać jej tlen . W placówce przebywała także jej córka, siedmioletnia Hania , która wirusa przechodziła w miarę łagodnie.

Testy ciągle pokazują co innego, tu jest duży problem, bo wyniki były niejednoznaczne, wynik był też ujemny, a na końcu był dodatni. Teraz kolejne testy, do momentu, gdy nie będą dwa ujemne – odpowiedziała, zapytana o to, jak teraz wygląda jej codzienność. – Wedle ustawy, gdy skończy się moment izolacji, mogę wyjść z domu, ale wolę mieć pewność, że wynik jest ujemny.

Lekarze ostrzegali mnie, żeby nie zwiodło mnie to, że poczuję się lepiej. Miałam przez trzy dni gorączkę, bolały mnie plecy, oczy, mięśnie, głowa, ale po trzech dniach te objawy zaczęły ustępować, myślałam, że już po wszystkim. Pięć dni później od pierwszych objawów zaczęły mnie boleć płuca, a ból każdego dnia był silniejszy. Gdy trafiłam do szpitala, już nie mogłam brać pełnego oddechu, tak mnie bolały płuca – wyznała.

Na koniec zaapelowała do widzów, by ci dbali o siebie i swoich bliskich. Dorota Gardias rozumie, że wszyscy mają już powoli dość straszenia koronawirusem, ale jej historia pokazuje, że nie wolno nigdy lekceważyć tej choroby.

Nie chciałabym nikogo straszyć koronawirusem, tylko po ludzku chciałabym zaapelować, byście Państwo dbali o siebie, o swoje rodziny. Wiem, że to może być uciążliwe, ale przyszło nam żyć w takich czasach. Zachęcam wszystkich do stosowania się do reżimu sanitarnego. Dzięki temu, że w mojej redakcji tego pilnujemy, to nikt w redakcji nie zachorował – zakończyła.