Dorota Gardias TRAFIŁA DO SZPITALA?

Obelix 6 min. temu

Jak widać po szumach na pudelku, to zdarzają się *cudowne ozdrowienia ". Lekka gorączka... Zimą to nas wszystkich po zamykają w szpitalach. Co się odwala wgl w tym kraju, ludzie na zabiegi czy badania ratujące życie czekają miesiącami i latami, więc albo płacisz znowu ( składki płacą, ale jak nie zapłacą drugi raz to też im często gęsto pozostaje liczyć na cudowne ozdrowienie), a masz " Lekką gorączkę " I wszyscy dostają świra. Chore, to jest dopiero chore. Kpina z życia. I fakt, że niektóre zapomniane lekko celebrytki piosenkarki, wykorzystują sytuację, żeby gadali, a córcia zagubiona w życiu, mogla sie wybić, bo teraz Pudle piszą o niej "artykuły" I robią z niej "ikonę mody"... Żałosne.