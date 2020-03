Zrezygnowana Dorota Gardias wyjaśnia: "Nie będę już wrzucać przykładów ludzkiej nieodpowiedzialności, NIE SZUKAM ATENCJI"

Nie każdy jednak stosuje się do zaleceń, a niektórzy traktują zagrożenie wręcz lekceważąco, co naraża zdrowie, a nawet życie nas wszystkich . Pomimo licznych apeli polityków i celebrytów, aby w tym trudnym czasie nie myśleć wyłącznie o sobie, wiele osób prowadzi swoje życie tak, jakby nic się nie stało .

Drodzy, nie będę już wrzucać przykładów ludzkiej nieodpowiedzialności. Nie szukam w ten sposób atencji, uwagi itp. Chodziło mi tylko o to, abyśmy zostali wszyscy w domu. To jest teraz najważniejsze! - napisała Dorota. Apele, prośby, ostrzeżenia, jak widać, nie pomagają... Co zrobić, żeby ludzie zrozumieli co się dzieje? Nie wiem.